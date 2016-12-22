ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб.

Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Временная администрация готовит материалы для направления в суд заявления о признании указанных сделок недействительными.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Агросоюз» в начале ноября. В ходе проверки регулятор установил, что в кассе финансовой организации отсутствует 1,3 млрд руб. В ЦБ также заявили, что руководство банка мешало регулятору проводить проверку и предоставляло кассовые документы, имеющие признаки фальсификации.
С августа 2018 года «Агросоюз» находился под санкциями США. В американском Минфине говорили, что ограничения были введены из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР.