Политолог Екатерина Шульман получила предложение войти в СПЧ

Политологу Екатерине Шульман предложили войти в состав президентского совета по правам человека. В СПЧ останутся судья КС в отставке Тамара Морщакова и бывший член ЦИК Игорь Борисов

Екатерина Шульман (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

В президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложили войти политологу, доценту кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерине Шульман, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента.

Сама Шульман отказалась от комментариев РБК.

Состав СПЧ в ближайшее время обновится в рамках ротации, по ее итогам сменится порядка 40% действующих членов совета, ранее рассказывали источники РБК. В последний раз такая ротация проходила в 2012 году.

В составе СПЧ останутся судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова, глава координационного совета общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод, бывший член ЦИК, председатель совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов, сказали оба близких к администрации президента собеседника РБК. Останется в СПЧ и одна из старейших правозащитников, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, ранее говорили источники РБК.

Морщакова была в числе членов СПЧ, выступавших за проведение независимой экспертизы по второму уголовному «делу ЮКОСа» в 2010 году. Инициатива была поддержана Дмитрием Медведевым, тогда президентом России. По итогам экспертизы предложено было пересмотреть дело, поскольку в ходе разбирательства были допущены «фундаментальные нарушения», свидетельствующие о судебной ошибке.

В 2013 году Морщакову вызывали в Следственный комитет для беседы об экспертном заключении по второму «делу ЮКОСа». До этого допросы и обыски прошли у четверых из шести российских экспертов, дававших заключение на приговор. В числе тех, кого допросили, был ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, который позже уехал из России в Париж.

Морщакова не ответила на звонок РБК.

«Ждем указа. Я хотел бы продолжить работу», — сообщил Брод на вопрос РБК, планирует ли он оставаться в новом составе СПЧ после ротации.

Борисов также сказал РБК, что планирует продолжить деятельность в СПЧ. «Есть планы, наработки и видение, чем бы мог заниматься совет в тех сферах, где сегодня у него есть недоработки. В частности, активизация работы, связанной с направлением деятельности по защите прав человека за рубежом», — пояснил он. Недавно, по словам Борисова, были сделаны определенные наработки вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым, «проговаривали открытие такого направления с участием представителей СНГ». «Также возможно каким-то образом увеличивать и активизировать работу, связанную с мониторингом электоральных процессов. Здесь есть возможности, работы хватает всем членам совета, есть чем заниматься», — сказал Борисов в беседе с РБК.

В состав СПЧ предложено войти режиссеру Александру Сокурову и члену Общественной палаты Шота Горгадзе, сообщали близкие к Кремлю собеседники РБК. Предложение войти в СПЧ получили также журналист издания znak.com Екатерина Винокурова, правозащитники Валерий Борщев и экс-замминистра образования Александр Асмолов.

Покинут СПЧ секретарь совета Яна Лантратова, которая перешла на работу в кремлевское управление по общественным проектам. По своей инициативе из совета решили выйти главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев, сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев и журналист Максим Шевченко, публично объявивший об этом весной.

Глава СПЧ Михаил Федотов на момент написания материала был недоступен для комментариев.