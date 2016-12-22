Сокурову предложили войти в президентский совет по правам человека

В президентский совет по правам человека предложили войти режиссеру Александру Сокурову. Два года назад он просил Владимира Путина повлиять на ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным на 20 лет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложено войти режиссеру Александру Сокурову, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю. В настоящее время Сокуров входит в состав другого президентского совета — по культуре и искусству. Именно Сокуров поднимал в нем вопросы, связанные с правозащитной повесткой, в связи с чем ему и предложили перейти в СПЧ, пояснил один из источников РБК.

Два года назад, 2 декабря 2016 года, на совместном заседании совета по культуре и искусству и совета по русскому языку Сокуров в своем выступлении попросил Владимира Путина «найти решение проблемы» с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным на 20 лет по обвинению в терроризме.

«Умоляю вас, найдите решение этой проблемы. Это невозможно. Режиссер, он должен со мной сражаться на кинофестивалях, если у него другая, в том числе политическая точка зрения. Обидно и горько, что я вынужден об этом говорить», — заявил тогда Сокуров. Президент в ответ сказал, что «мы живем в правовом государстве, и вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой». «Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы суда и следствия, а именно фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности», - отметил президент.

Между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия, во время которой режиссер сказал, что «по-русски, по-христиански милосердие выше справедливости». Президент заметил, что «по-русски и по-христиански мы действовать в этой ситуации не можем без решения суда», которое состоялось. В финале Путин поблагодарил Сокурова за то, что тот «обратил на это внимание»: «Знаю, что вопрос чувствительный, буду иметь это в виду».

Сам режиссер на вопрос РБК, действительно ли ему предложено войти в состав СПЧ, ответил, что пока нет официальных сообщений, он ничего «сказать или прокомментировать не сможет». При этом Сокуров подтвердил, что покидает Совет по культуре и искусству: «Я там уже три срока, по-моему, нахожусь», — пояснил он.

Войти в состав СПЧ также предложено члену Общественной палаты, адвокату адвокатского бюро «Зудиков, Горгадзе и партнеры» Шоте Горгадзе, сообщили два близких к Кремлю собеседника РБК.

Горгадзе, к которому РБК обратился за комментарием, попросил перезвонить позже, но потом не ответил на звонки и сообщение.

Телеканал «Дождь» ранее сообщал, что в СПЧ пригласят журналистку издания Znak.com Екатерину Винокурову, правозащитника Валерия Борщева и экс-замминистра образования Александра Асмолова.

Изменения в составе СПЧ пройдут в рамках ротации его членов. По ее итогам сменится 40% состава СПЧ, сообщили два близких к Кремлю собеседника РБК. При этом, по их словам, в обновленном совете останется одна из старейших правозащитников, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Покинет СПЧ секретарь совета Яна Лантратова, которая перешла на работу в Кремль, в управление по общественным проектам, пояснил один из собеседников РБК. Глава СПЧ Михаил Федотов рассказывал «Ведомостям», что по собственной инициативе покинуть совет решили сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев и главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев. Весной о своем намерении выйти из СПЧ публично объявлял журналист Максим Шевченко.

На просьбу РБК прокомментировать возможное вхождение Сокурова и Горгадзе в состав СПЧ, а также вероятность его обновления на 40%, Михаил Федотов ответил: «Может быть, Сокуров [войдет], может быть, Доренко — называют [в СМИ] много фамилий. Я уже сделал заявление, что решение будет принимать президент. И мы увидим, насколько сменится совет и кто туда войдет». До решения президента вся информация является слухами, резюмировал Федотов.

Согласно положению об СПЧ, его состав утверждается главой государства.