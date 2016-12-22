МИД Польши призвал надавить на поддерживающие «Северный поток-2» страны

На страны, которые поддерживают реализацию проекта газопровода «Северный поток-2», необходимо оказать давление. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает «Европейская правда».

По его словам, поддерживающим «Северный поток-2» странам нужно доказать, что «их позиция является необоснованной и опасной». Чапутович отметил, что еще есть шанс задержать реализацию проекта.

«Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия и как она может использовать такие проекты против других государств», — сказал министр. Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских военных корабля, шедших из Одессы в Мариуполь вблизи Керченского пролива. Все моряки с задержанных кораблей, в том числе два сотрудника Службы безопасности Украины, были арестованы.

В интервью газете Corriere della Sera от 1 декабря президент Украины Петр Порошенко также предложил западным странам заблокировать «Северный поток-2», усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести новые санкции против России из-за конфликта в Азовском море.

Ранее евродепутат Сандра Калниете внесла в Европарламент проект резолюции, который предполагает отказ ЕС от партнерства с Россией. В документе также указывается, что строительство «Северного потока-2» должно быть остановлено. Вместе с тем​ официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт отмечал, что Берлин не поменяет свою позицию по газопроводу.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.