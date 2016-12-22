Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей

Более половины россиян одобрили идею присваивать аэропортам имена выдающихся людей. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, поступивших в РБК.
Согласно исследованию, число одобряющих инициативу за последний месяц выросло с 47 до 54%. При этом большинство (54%) считает, что предпочтение нужно отдавать именам известных земляков. Однако 38% опрошенных полагают, что название можно выбирать из списка всех знаменитых личностей страны.
Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства. Меньше всего россиян хотят, чтобы аэропортам присваивали имена знаменитых рабочих (8%).
В конце ноября российский президент Владимир Путин подписал указ, который позволил называть аэропорты, железнодорожные станции, а также морские и речные порты в честь выдающихся людей.
30 ноября завершился конкурс «Великие имена России», по результатам которого 47 аэропортов страны назовут в честь знаменитых граждан.