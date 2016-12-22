Вице-премьер поручил создать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб

Курирующий агропромышленный комплекс вице-премьер Алексей Гордеев по итогам встречи с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским дал указание руководителям профильных ведомств и правительствам регионов своевременно формировать зерновые запасы, чтобы не допустить скачков цен на продукты питания и в целом стабилизировать рынок хлебопродуктов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что особо важно стабилизировать на долгосрочную перспективу цены на социальные виды хлеба — буханку и батон, пользующиеся, как заметил Гордеев, повышенным спросом у малоимущих граждан. Их качество, добавил он, не должно уступать мучной продукции массового спроса.

Чешинский, в свою очередь, заявил, что «мукомолы и хлебопеки» и так принимают максимальные усилия для того, чтобы сдерживать рост цен. Президент РСП подчеркнул, что рост цен на зерно и муку в последние месяцы был довольно прогнозируемым. Чешинский указал, что для скорого решения проблемы правительство должно предоставить финансовую поддержку переработчикам зерна.

В конце октября газета «Коммерсантъ» писала, что два красноярских производителя хлеба — ООО «Ярхлеб» и ООО «Лихлеб» — предупредили торговые сети о повышении цен до 12%. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заверил, что в стране нет условий для роста цен на хлеб.