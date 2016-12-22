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В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия
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В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия
Общество, 14:34
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В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия

В Тбилиси задержали семерых граждан Украины, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, они задержаны на основании ст. 236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как уточняет «Интерфакс», их задержали в гостинице «Альянс». По информации агентства, среди задержанных — грузинский военный Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне «Донбасс».

Ранее телеканал «Рустави-2» сообщал, что задержаны пятеро украинцев. Трое из них проживали в отеле «Альянс» с 27 ноября, позднее к ним присоединились еще двое. По сведения телеканала, следственные действия на месте проводились около семи часов.

Теги: Грузия , Украина , Оружие , задержание
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