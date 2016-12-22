Батарейки станут утилизировать на базе объектов по уничтожению химоружия

В России создадут новые комплексы по переработке использованных батареек, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Ведомство вместе с «Росатомом» разработало федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности». Документ предусматривает создание семи межрегиональных комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию таких отходов.

Как пояснили изданию в Минпромторге, комплексы планируется построить на базе объектов по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» в Кировской области, «Камбарка» в Удмуртии, «Щучье» в Курганской области и «Горный» в Саратовской области. Это будет сделано, после того как они перейдут в управление федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. Как ожидается, им станет «Росатом» — президент Владимир Путин поддержал идею о назначении госкорпорации оператором в январе.

Как подчеркивает издание, батарейки относятся к отходам II класса опасности. Сейчас утилизацией батареек занимается единственный завод в Челябинске, к 2020 году планируется построить еще один такой завод в Подмосковье. При этом ежегодно в Россию ввозится до 3 млрд батареек.

«Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» — одно из одиннадцати направлений национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа Владимира Путина о целях и задачах развития России до 2024 года. Расходы на нацпроект, по последним подсчетам, составят 4 трлн руб.