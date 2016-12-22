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Премьер-министр Башкирии ушел в отставку
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Премьер-министр Башкирии ушел в отставку
Политика, 08:40
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Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подал заявление об отставке, оно было принято. Об этом сообщил врио главы региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики, передает ТАСС.

«Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка России важна для республики», — сказал он.

В конце ноября газета «Коммерсантъ-Уфа» узнала у источников, что Марданов может возглавить Уральское главное управление Центробанка. Собеседники в окружении премьер-министра региона, а также в банковских кругах Уфы рассказали о планах Марданова переехать в Екатеринбург.

В октябре Радий Хабиров оправил в отставку восемь заместителей председателя правительства Башкирии. В этот же время Рустэм Марданов попросил врио главы республики принять и свою отставку, однако Хабиров попросил его продолжить работу в качестве премьер-министра.

Ротация продолжается: почему покинул пост глава Башкирии Рустэм Хамитов
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Президент России Владимир Путин 11 октября досрочно освободил от должности главу Башкирии 64-летнего Рустэма Хамитова, который возглавлял регион с 2010 года. Путин объяснил это тем, что необходимо «дать дорогу молодым». Выборы губернатора пройдут в Башкирии в сентябре 2019 года. До этого времени регион возглавляет 54-летний Радий Хабиров, бывший глава подмосковного Красногорска.

Теги: Башкирия , премьер-министр , отставка
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