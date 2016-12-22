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Коалиция США отчиталась об уничтожении одного из главарей ИГ в Сирии
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Коалиция США отчиталась об уничтожении одного из главарей ИГ в Сирии
Война в Сирии, 08:04
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Коалиция США отчиталась об уничтожении одного из главарей ИГ в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удар с беспилотника в Сирии, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя коалиции Шона Райана.

Райан рассказал, что убитым лидером оказался Абу аль-Умарайн, который причастен к убийству бывшего рядового армии США Питера Кэссига. Он добавил, что были уничтожены еще несколько членов ИГ.

Боевики захватили Кэссига в 2013 году в Сирии, когда он ехал в машине скорой помощи. Он был уволен из американской армии после войны в Ираке, после чего стал сотрудником скорой медицинской помощи. В 2012 году он отправился в Ливан в качестве волонтера, где помогал палестинским беженцам и пострадавшим от войны в Сирии.​ После захвата боевиками Кэссиг принял ислам, однако его казнили в 2014 году.

Коалиция во главе с США 30 ноября совершила авианалет на деревню Эш-Шаафа, которая находится на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным SANA, в результате обстрела погибли более 30 мирных жителей.

Теги: Сирия , «Исламское государство»
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