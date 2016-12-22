ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,48 66,50 EUR Нал. 76,58 75,45 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4055,90 -179,20 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Минобороны сообщило об уничтожении более 270 боевиков ИГ в Сирии
Лента новостей
Производители попросили увеличить минимальные цены на коньяк 07:30, Бизнес Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 07:15, РБК и FW Raiffeisen Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут» 07:00, Политика Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год 07:00, Экономика Минобороны сообщило об уничтожении более 270 боевиков ИГ в Сирии 06:50, Политика Крайне правая партия впервые прошла в парламент Андалусии 06:18, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 06:05, РБК и PSN Group «Звезда» доставит части для первого танкера Aframax с верфи Hyundai 05:48, Бизнес NYT сообщила о гибели командира афганских талибов при авиаударе США 05:41, Политика Эксперты назвали регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами 04:55, Общество Более 20 человек пострадали во время торнадо в Иллинойсе 04:29, Общество Минобороны опубликовало секретные документы о событиях битвы под Москвой 03:51, Общество 5 модных трендов этого сезона 03:29, РБК Pink и KUPIVIP.RU Глава МИ-6 сделает в своей речи предупреждение для России 03:20, Политика CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей 02:49, Политика СМИ узнали о плане государства усилить контроль за маркировкой товаров 02:06, Бизнес Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово 01:58, Политика Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната 01:11, Общество Посольство ответило на данные об операции британских военных на Украине 00:44, Политика УЕФА объявил о создании третьего футбольного еврокубка 00:44, Спорт Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 00:39, РБК и Philips В Поморье на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек 00:32, Общество Минкомсвязь предложила операторам создать консорциум по развитию 5G 00:00, Технологии и медиа Двое иностранцев проникли на подземную военно-морскую базу в Швеции 02 дек, 23:58, Общество Макрон после приезда с G20 поручил премьеру встретиться с протестующими 02 дек, 23:27, Политика Кадыров назвал ущемлением прав ограничение допуска россиян на Украину 02 дек, 23:10, Политика Второй за неделю болельщик выбежал на поле в ходе матча «Спартака» 02 дек, 22:22, Политика Посольство осудило публикацию данных российских журналистов СМИ Британии 02 дек, 21:54, Политика
Минобороны сообщило об уничтожении более 270 боевиков ИГ в Сирии
Война в Сирии, 06:50
0
Минобороны сообщило об уничтожении более 270 боевиков ИГ в Сирии

Военные сирийской правительственной армии во время наступления, которое проходило в середине ноября в провинции Эс-Сувейда, уничтожили более 270 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя командования группировки российских войск в Сирии Олега Макаревича.

​«В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW», — рассказал он.

По его словам, операция прошла 19 ноября в местности со сложным рельефом, где находится много пещер и расщелин. На этом участке боевикам удалось уверенно закрепиться и насытить местность засадами.

Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны
Политика

«Еще одна сложность состояла в том, что танки и тяжелая техника на этом плато имеют очень ограниченные возможности передвижения и маневра, а у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов», — заявил Макаревич.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вновь используют ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии, а потому не стремятся к окончательной победе над террористами.

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — сказал он.

Теги: террористы , Сирия , Минобороны , «Исламское государство»
Главное
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год Экономика
Материалы по теме
Путин и Макрон обсудили конфликты в Сирии и на Украине Политика
Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter