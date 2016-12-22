Минобороны сообщило об уничтожении более 270 боевиков ИГ в Сирии

Военные сирийской правительственной армии во время наступления, которое проходило в середине ноября в провинции Эс-Сувейда, уничтожили более 270 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя командования группировки российских войск в Сирии Олега Макаревича.
«В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW», — рассказал он.
По его словам, операция прошла 19 ноября в местности со сложным рельефом, где находится много пещер и расщелин. На этом участке боевикам удалось уверенно закрепиться и насытить местность засадами.
«Еще одна сложность состояла в том, что танки и тяжелая техника на этом плато имеют очень ограниченные возможности передвижения и маневра, а у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов», — заявил Макаревич.
В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вновь используют ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии, а потому не стремятся к окончательной победе над террористами.
«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — сказал он.