Сергей Лавров объяснил нежелание США воевать с ИГ

По итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что условием для победы над «Исламским государством» (запрещенной в России организации) является смена режима в Сирии и уход оттуда иранских военных и союзных Тегерану группировок, сообщает агентство «РИА Новости».
«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — сказал Лавров.
По мнению российского министра, у американцев «есть скрытая повестка дня», которая отличается от их громогласных заявлений о задаче уничтожения терроризма в Сирии.ИГ по-прежнему контролирует небольшие районы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Накануне боевики организации предприняли атаку на позиции курдского движения SDF, которое поддерживают США. Их целью было нефтяное месторождения Танак. Несмотря на применение террористами заминированных автомобилей, их наступление было остановлено. Издание Kurdistan 24 утверждает, что в ходе контратаки и авиаударов коалиции удалось убить не менее 50 боевиков.