Сергей Лавров объяснил нежелание США воевать с ИГ

Министр иностранных дел России заявил, что США вновь используют ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии, а потому не стремятся к окончательной победе над террористами

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что условием для победы над «Исламским государством» (запрещенной в России организации) является смена режима в Сирии и уход оттуда иранских военных и союзных Тегерану группировок, сообщает агентство «РИА Новости».

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — сказал Лавров.

По мнению российского министра, у американцев «есть скрытая повестка дня», которая отличается от их громогласных заявлений о задаче уничтожения терроризма в Сирии.