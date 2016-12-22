ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,80 65,91 EUR Нал. 75,69 74,80 USD Бирж. 66,19 +0,57 EUR Бирж. 75,05 +0,20 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4383,30 -16,70 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
Сергей Лавров объяснил нежелание США воевать с ИГ
Лента новостей
Сергей Лавров объяснил нежелание США воевать с ИГ 16:46, Политика Умерла театральный критик Инна Вишневская 16:39, Общество Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 16:32, РБК и Toyo МИД отверг попытки представить голод в 1930-е годы геноцидом украинцев 16:11, Политика В Киеве рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС 15:36, Политика Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 15:30, РБК и EXMO Митингующие в Париже построили баррикады в центре города 15:23, Политика Президент Ирана назвал Израиль созданной Западом «раковой опухолью» 15:15, Политика Лавров назвал «опрометчивым шагом» намерение США выйти из ДРСМД 14:50, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 14:26, РБК и Philips Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну 14:15, Общество Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за мелкие преступления 14:07, Политика Южноамериканская конфедерация футбола предложила ФИФА чаще проводить ЧМ 13:51, Спорт СМИ узнали о задержании предполагаемых координаторов нападения в Карачи 13:50, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 13:33, РБК, Jardin и Greenfield В Приморском крае ушел в отставку еще один вице-губернатор 13:18, Политика Генпрокуратура Казахстана заподозрила вице-министра в хищении $586 тыс. 12:55, Общество Суд арестовал 90 белух и 11 косаток под Находкой 12:52, Общество Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну» 12:36, Общество В Афганистане потерпел крушение военный вертолет 12:15, Общество ВЭБ запустил проектный офис институтов развития 12:00, Финансы Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 11:45, РБК и Thomson Reuters Минспорта выделит Приморскому краю 1,3 млрд руб. на спортивные объекты 11:39, Общество В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела 11:10, Общество Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье 11:05, Политика В ОСК рассказали о начале реализации контракта на поставку Индии фрегатов 10:48, Политика Два человека погибли в результате стрельбы у магазина во Флориде 10:17, Общество 5 модных трендов этой осени 09:48, РБК Pink и KUPIVIP.RU
Сергей Лавров объяснил нежелание США воевать с ИГ
Политика, 16:46
0
Сергей Лавров объяснил нежелание США воевать с ИГ
Министр иностранных дел России заявил, что США вновь используют ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии, а потому не стремятся к окончательной победе над террористами
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что условием для победы над «Исламским государством» (запрещенной в России организации) является смена режима в Сирии и уход оттуда иранских военных и союзных Тегерану группировок, сообщает агентство «РИА Новости».

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — сказал Лавров.

По мнению российского министра, у американцев «есть скрытая повестка дня», которая отличается от их громогласных заявлений о задаче уничтожения терроризма в Сирии.

ИГ по-прежнему контролирует небольшие районы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Накануне боевики организации предприняли атаку на позиции курдского движения SDF, которое поддерживают США. Их целью было нефтяное месторождения Танак. Несмотря на применение террористами заминированных автомобилей,​ их наступление было остановлено. Издание Kurdistan 24 утверждает, что в ходе контратаки и авиаударов коалиции удалось убить не менее 50 боевиков.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия
Главное
Митингующие в Париже построили баррикады в центре города Политика
Материалы по теме
SANA заявило о гибели 11 сирийцев из-за авиаудара международной коалиции Политика
МИД не подтвердил сведения о предложении России по уходу Ирана из Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter