Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны

Вооруженные силы Сирии полностью освободили от террористов из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) юг страны, передает агентство SANA со ссылкой на заявление верховного командования сирийской армии.

Военные сообщили, что освободили из-под контроля ИГ около 380 кв. км, в частности район плато Ас-Сафа, который они называют «последним оплотом» ИГ. Сирийская армия будет и дальше бороться с терроризмом на всей территории страны, добавили в командовании.

В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала российской операции в Сирии в 2015 году, там были уничтожены более 87,5 тыс. боевиков. По его словам, за это время удалось освободить свыше 95% территории Сирии. Шойгу добавил, что у боевиков отбили ключевые населенные пункты, а ВКС России уничтожили порядка 122 тыс. принадлежащих террористам объектов.