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Крайне правая партия впервые прошла в парламент Андалусии
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Крайне правая партия впервые прошла в парламент Андалусии
Политика, 06:18
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Крайне правая партия впервые прошла в парламент Андалусии

После подсчета более 99% голосов избирателей социалистическая рабочая партия одерживает победу на парламентских выборах в испанском автономном сообществе Андалусия. Об этом сообщает Reuters.

Из 109 мест в местном парламенте социалисты получили 33 кресла. На втором месте оказалась консервативная Народная партия с 26 мандатами.

В свою очередь центристская партия «Граждане» получили 21 место, а левые из коалиции «Андалусия, вперед» займут 17 кресел.

Впервые в парламент Андалусии прошла крайне правая партия Vox, получившая 12 мест.

Явка на выборах составила около 60%. Эта цифра оказалась несколько ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2015 году.

Как отмечает Reuters, столь удачный результат для правой партии Vox связан с наплывом тысяч мигрантов из Африки в Андалусию — регион, который имеет один из самых высоких уровней безработицы в Европе.

Теги: парламентские выборы , Андалусия
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