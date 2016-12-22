Лавров рассказал об объяснившем планы Киева «на пальцах» Путине на G20

Во время встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе президент Владимир Путин «на пальцах» объяснил инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, заявил глава МИДа Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, «на пальцах», показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить», — сказал Лавров.

Он добавил, что глава государства рассказал своим коллегам о профессионализме и ответственности российских пограничников, пытавшихся «предотвратить любые нежелательные инциденты».

Ранее Путин называл инцидент в Керченском проливе «провокацией» в интересах действующего президента Украины Петра Порошенко. По мнению главы государства, это нужно было Порошенко для «подавления политических оппонентов» в канун президентских выборов 2019 года, с использованием вооруженного инцидента для введения военного положения.

Столкновение украинских и российских военных кораблей произошло 25 ноября. Пограничные катера ФСБ России обстреляли и задержали два бронекатера и буксир ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море. Российская сторона настаивает, что у украинских кораблей не было разрешения и они не предупредили о своих намерениях и в итоге нарушили ее территориальные воды. Украинская сторона настаивает, что уведомила о проходе. В результате инцидента три украинских моряка были ранены. Корабли ВМС Украины были отведены в Керчь, а их экипажи арестованы решением российского суда на два месяца. Украина сочла действия России «агрессией» и ввела военное положение сроком на 30 дней в пограничных с ней областях, а также запретила российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезд на свою территорию. Страны ЕС и США осудили действия России и призвали обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море.