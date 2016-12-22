Избранный президент Мексики принял присягу

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор был приведен к присяге. Об этом сообщает Associated Press.

Церемония прошла в мексиканском конгрессе. На ней присутствовали вице-президент США Майк Пенс, главы стран Латинской Америки и лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Представители коренных народов дали Обрадору деревянный жезл, символизирующий лидерство, а также обдали дымом, который должен очистить его.

Как отмечает агентство, мексиканский лидер впервые принял участие в церемонии инаугурации коренных народов. Кроме того, Обрадор стал первым левым президентом Мексики за 70 лет.

Обрадор, который был кандидатом от коалиции «Вместе мы сделаем историю», одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Мексике 1 июля. За него проголосовали 53,17% избирателей — 30 млн 47 тыс. человек. Он будет руководить страной до 2024 года. Обрадор принимал участие в президентских выборах​ третий раз. До этого он участвовал в выборах в 2006 и 2012 годах.

После избрания Обрадор заявил, что планирует продать президентский Boeing. Он пояснил, что у страны нет денег, чтобы содержать президентский борт. Политик также заявил о планах отказаться от покупки восьми военных вертолетов для флота.