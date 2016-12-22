Новый президент Мексики собрался продать положенный ему самолет

Андрес Мануэль Лопес заявил, что хочет продать президентский самолет Boeing. Об этом избраный президент сообщил на пресс-конференции после встречи с сенаторами и федеральными чиновниками, пишет El Universal.

По его словам, планируется заключить соглашение с Boeing, чтобы продать президентское воздушное судно. «Я не сяду на этот самолет», — заявил избранный мексиканский лидер. По его словам, у страны нет денег, чтобы содержать президентский борт, пишет издание Mundo Hispanico.

Кроме того, Андрес Мануэль Лопес заявил, что планируется отказаться от покупки восьми военных вертолетов для флота стоимостью 1 млрд песо ($52,7 млн) каждый, пишет Reuters. «Мы откажемся от такой покупки, потому что мы не можем ее себе позволить», — заявил избранный президент.