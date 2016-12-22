ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,51 EUR Нал. 76,58 75,34 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4276,40 +210,90 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Путин назвал маловероятными события фильма о перевороте в России
Лента новостей
Путин назвал маловероятными события фильма о перевороте в России 02:58, Общество Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США 02:37, Политика «Крымский мост» опроверг слова Меркель о нарушении судоходства в Керчи 02:15, Политика В Нижневартовске возник крупный пожар на мебельном складе 01:38, Общество В Париже во время протестов пострадали не менее 110 человек 01:19, Общество Тест: чего вы не знали о российском хоккее 01:00, РБК и Mastercard Командующего 5-ым флотом США нашли мертвым в Бахрейне 00:46, Общество Путин рассказал о планах Абэ посетить Россию в начале 2019 года 00:40, Политика Путин заявил о разделении Украины из-за военного положения 00:06, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 01 дек, 23:50, РБК и Huawei Путин заявил об отсутствии вопроса об обмене украинских моряков 01 дек, 23:38, Политика Путин назвал ответ Москвы на введенные Киевом ограничения для россиян 01 дек, 23:35, Политика Путин сообщил о договоренности с саудовским принцем по нефти 01 дек, 23:21, Экономика Путин рассказал о задаче украинским кораблям скрытно войти в воды России 01 дек, 23:08, Политика Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 01 дек, 23:00, РБК и Toyo Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом 01 дек, 23:00, Политика Ротару отказалась участвовать в «Песне года» из-за конфликта в Керчи 01 дек, 22:59, Общество ЦСКА продлил беспроигрышную серию в КХЛ благодаря победе над «Спартаком» 01 дек, 22:26, Спорт Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Аргентине 01 дек, 22:22, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 01 дек, 22:05, РБК и PSN Group Песков ответил на условие Госдепа для встречи Трампа с Путиным 01 дек, 22:03, Политика Президент Аргентины прослезился во время концерта на G20 01 дек, 21:53, Общество Беспорядки нарушили работу метро Парижа и привели к массовым задержаниям 01 дек, 21:18, Общество «Ривер Плейт» отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде 01 дек, 21:15, Спорт Трамп отменил пресс-конференцию на саммите G20 из-за смерти Буша-старшего 01 дек, 20:52, Политика Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной 01 дек, 20:34, Политика Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26 01 дек, 20:17, Политика МИД Польши призвал надавить на поддерживающие «Северный поток-2» страны 01 дек, 19:42, Политика
Путин назвал маловероятными события фильма о перевороте в России
Общество, 02:58
0
Путин назвал маловероятными события фильма о перевороте в России

Президент России Владимир Путин назвал маловероятными события американского фильма Донована Марша «Хантер Киллер». Об этом сообщает корреспондент РБК.

По сюжету, после государственного переворота, который совершил министр обороны, президента России берут в заложники на заполярной военной базе. При этом его спасением занимается экипаж американской атомной подводной лодки.

«Уже маловероятный сценарий, фантастический. У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив. А ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм», — пошутил президент.

​Премьера фильма «Хантер Киллер» была запланирована на 1 ноября, однако не получила прокатного удостоверения. В Минкультуры объяснили это тем, что компания сдала копию картины в Госфильмфонд 24 сентября, однако она оказалась «ненадлежащего качества». Второй жесткий диск пришел только 30 октября, поэтому копию не успели проверить и принять на хранение в срок.

Впоследствии министр культуры Владимир Мединский заявил, что фильм получит прокатное удостоверение. Он добавил, что в министерстве не нашли в нем нарушений закона. Однако Мединский назвал «Хантер Киллер» «банальным, скучным и предельно глупым кино». Он добавил, что оно «как будто родилось во времена холодной войны». В итоге премьера картины состоялась 8 ноября.

Теги: Владимир Путин , Фильм
Главное
Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом Политика
Материалы по теме
Мединский пообещал пустить в прокат боевик про спасение президента России Общество
Минкультуры объяснило невыпуск в прокат фильма США о президенте России Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter