Путин назвал маловероятными события фильма о перевороте в России

Президент России Владимир Путин назвал маловероятными события американского фильма Донована Марша «Хантер Киллер». Об этом сообщает корреспондент РБК.

По сюжету, после государственного переворота, который совершил министр обороны, президента России берут в заложники на заполярной военной базе. При этом его спасением занимается экипаж американской атомной подводной лодки.

«Уже маловероятный сценарий, фантастический. У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив. А ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм», — пошутил президент.

​Премьера фильма «Хантер Киллер» была запланирована на 1 ноября, однако не получила прокатного удостоверения. В Минкультуры объяснили это тем, что компания сдала копию картины в Госфильмфонд 24 сентября, однако она оказалась «ненадлежащего качества». Второй жесткий диск пришел только 30 октября, поэтому копию не успели проверить и принять на хранение в срок.

Впоследствии министр культуры Владимир Мединский заявил, что фильм получит прокатное удостоверение. Он добавил, что в министерстве не нашли в нем нарушений закона. Однако Мединский назвал «Хантер Киллер» «банальным, скучным и предельно глупым кино». Он добавил, что оно «как будто родилось во времена холодной войны». В итоге премьера картины состоялась 8 ноября.