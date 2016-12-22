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Мединский пообещал пустить в прокат боевик про спасение президента России
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Мединский пообещал пустить в прокат боевик про спасение президента России
Общество, 13:15
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Мединский пообещал пустить в прокат боевик про спасение президента России
Фильм повествует о спасении на американской субмарине президента России, оказавшегося в плену после госпереворота. Премьера была намечена на 1 ноября, но, как объяснили в Минкультуры, ее отложили из-за поздней сдачи копии ленты
Фото: кадр из фильма «Хантер Киллер»

Американский фильм Донована Марша «Хантер Киллер», премьера которого в России должна была состояться на минувшей неделе, 1 ноября, получит прокатное удостоверение и выйдет в прокат.​ Об этом сообщил в ходе поездки в Севастополь глава Минкультуры Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Фильм, когда пройдет все необходимые процедуры, получит прокатное удостоверение», — сказал министр.

По его словам, в ведомстве уже ознакомились с кинолентой и не нашли каких-либо нарушений закона. Говоря о своих впечатлениях от фильма, Мединский сказал, что «Хантер Киллер» — это «банальное скучное и предельно глупое кино». Он подчеркнул, что оно «как будто родилось во времена холодной войны».

«Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа. <...> Комментировать бездарный сценарий и глупость идеи — это не задача Министерства культуры», — добавил министр.

Боевик «Хантер Киллер» рассказывает историю экипажа американской субмарины, который пытается предотвратить третью мировую войну. Он участвует в операции по спасению президента России, который попал в руки устроивших госпереворот мятежников. В фильме играют актеры Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие американские артисты, а также российские актеры Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижкин.

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Прокат фильма в России должен был стартовать в минувший четверг, 1 ноября, однако его отложили на более поздний срок. «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал со ссылкой на письмо дистрибьютора картины — компании Megogo Distribution, что фильм не получил прокатное удостоверение от Минкультуры, несмотря на то что все необходимые материалы и документы были переданы заранее, за 1,5 месяца.

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В Минкультуры после этого пояснили, что фильм не получил прокатное удостоверение из-за того, что в документах компании не было отметок о сдаче копии фильма на постоянное хранение в Госфильмфонд. 24 сентября компания сдала первый жесткий диск с фильмом, однако, отметили в ведомстве, эта копия была «ненадлежащего качества». Второй диск поступил 30 октября, из-за чего вовремя Госфильмфонд не смог выдать разрешение на прокат.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Мединский , прокатное удостоверение , кинотеатр
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