Минкультуры объяснило невыпуск в прокат фильма США о президенте России

Фильм «Хантер Киллер», повествующий об американской субмарине, спасающей президента России, не вышел в прокат из-за поздней сдачи копии ленты в Госфильмофонд. Дистрибьютор ленты утверждал, что все документы были сданы заранее

Фото: кадр из фильма «Хантер Киллер»

Министерство культуры не выдало прокатного удостоверения картине «Хантер Киллер», из-за того что в документах компании не было отметок о сдаче копии фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры.

В министерстве пояснили, что компания сдала первый жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако эта копия была «ненадлежащего качества».

«Второй жесткий диск поступил в Госфильмофонд только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Выпустить фильм в прокат без отметки о сдаче копии на хранение в Госфильмофонд нельзя по закону, соответствующее положение закреплено в постановлении правительства России №143 от 27 февраля 2016 года, подчеркнули в ведомстве.

О том, что фильм Донована Марша «Хантер Киллер» не получил прокатного удостоверения, ранее сообщал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на письмо дистрибьютора картины, компании Megogo Distribution. Премьера была запланирована на 1 ноября.

В письме Megogo Distribution сообщала, что заранее передала Минкультуры все необходимые материалы и документы. «Просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дату 1 ноября или даже намека на это мы не получали», — цитировал письмо «Бюллетень кинопрокатчика».

Американский фильм «Хантер Киллер» рассказывает об экипаже субмарины США, которая принимает участие в операции по спасению президента России, оказавшегося после госпереворота в руках мятежников. Роли исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие.