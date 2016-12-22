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Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Аргентине
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Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Аргентине
Политика, 22:22
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Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Аргентине

По итогам саммита G20 лидеры стран-участниц приняли итоговую декларацию, документ опубликован на сайте встречи.

В декларации из 31 пункта лидеры G20 подтвердили готовность добиваться устойчивого роста экономики, договорились о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и борьбе с терроризмом в интернете. Также лидеры G20 за исключением США заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату и выразили готовность совместно работать над устранением причин вынужденной миграции.

Лукаш рассказала о четырехдневной подготовке декларации саммита G20
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Накануне министр экономического развития Максим Орешкин отмечал, что саммит G20 «вряд ли останется без заключительного заявления». При этом он подчеркивал, что положения итоговой декларации могут носить общий характер. «Вряд ли какой-то большой компромисс на этой «Двадцатке» будет найден», — добавлял Орешкин.

Ранее источники Associated Press заявляли, что вокруг итоговой декларации саммита G20 разгорелись споры из-за положений по Парижскому соглашению по климату и реформирования ВТО. По словам представителя президента России в G20 Светланы Лукаш, подготовка итоговой декларации шла на протяжении четырех дней.

Теги: саммит G20 , Аргентина , декларация
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