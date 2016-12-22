Орешкин ответил на сообщения о спорах по тексту декларации на G20

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что саммит G20 «вряд ли останется без заключительного заявления». Об этом министр сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.
По его словам, формулировки итоговой декларации саммита G20 могут носить общий характер. «То есть вряд ли какой-то большой компромисс на этой «Двадцатке» будет найден», — подчеркнул министр.
Ранее источники Associated Press среди европейских дипломатов сообщали, что по тексту совместной декларации ведутся споры. По их словам, всему виной переговоры, касающиеся Парижского соглашения по климату и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). По словам других собеседников агентства среди европейских чиновников, США блокируют все упоминания об этих темах, а также о проблеме миграции.
Президент Владимир Путин 30 ноября прибыл в столицу Аргентину Буэнос-Айрес на саммит G20, на полях которого российский лидер встретится с главами стран БРИКС. Также у него запланированы встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.