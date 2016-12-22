В Дагестане задержали начальника отделения энергосбытовой компании

Начальник Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании Дагестана задержан за взятку в 550 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД России.

Отмечается, что чиновник был задержан с поличным сотрудниками УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дагестана.

По данным МВД, начальник отделения получил взятку от руководителя одной из строительных компаний за решение вопроса с аннулированием акта о хищении электроэнергии на 2,5 млн руб.

В начале ноября против врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова завели уголовное дело, его заподозрили в превышении должностных полномочий. По данным источника РБК в региональном управлении МВД, Гасанов был задержан, расследуется дело о незаконных схемах, связанных с программой расселения ветхого и аварийного жилья.

Гасанов был врио мэра Махачкалы с января, после того​ как мэра Мусу Мусаева задержали в рамках антикоррупционной операции. Мусаева заподозрили в незаконной передаче участка площадью 17,5 тыс. кв. м. Арскому кирпичному заводу, за что он получил 1,1 млн руб. Мусаев признал свою вину и получил четыре года колонии.