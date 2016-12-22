Экс-мэра Махачкалы приговорили к четырем годам колонии

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего мэра города Мусу Мусаева к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд признал Мусаева виновным в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ. Отмечается, что Мусаев также лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Срок исчисляется с момента отбытия основного наказания.

Мусаев был задержан 19 января и арестован спустя два дня в рамках масштабной антикоррупционной операции в республике. В конце января его отстранили от должности. По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно передал участок земли площадью 17.5 тыс. кв. м Арскому кирпичному заводу и получил за это 1,1 млн руб. При этом рыночная стоимость участка составила 81 млн руб. В начале октября Мусаев признал вину по делу о превышении должностных полномочий.

С начала года в Дагестане были арестованы главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и двое его заместителей, а также заместитель Мусаева Курбан Курбанов.