Путин провел рабочий завтрак с Меркель
Политика, 16:37
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Путин провел рабочий завтрак с Меркель
Президент Владимир Путин на полях саммита G20 провел рабочий завтрак вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля.
Как уточняет ТАСС, встреча состоялась в отеле Alvear Palace в Буэнос-Айресе, она проводилась без представителей СМИ. Президент пригласил канцлера к столу и поинтересовался ее дальнейшими планами в рамках саммита.
С российской стороны на встрече присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и представитель Путина в G20 Светлана Лукаш. С немецкой стороны прибыли пресс-секретарь Меркель Стеффен Зайберт, советник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и представитель Меркель в G20 Ларс-Хендрик Реллер.Ранее во время съемки для совместного фото Путин и Меркель успели провести краткую беседу. Канцлер опоздала на начало саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за технической неполадки на ее самолете. По информации Spiegel, неисправно работала система внутренней связи лайнера. В итоге Меркель вылетела в Аргентину обычным рейсом авиакомпании Iberia.