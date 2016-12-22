В автошколах пообещали учить вождению на скорости 110 км/ч

Желающих получить водительские права будут учить ездить по магистралям на максимальной разрешенной скорости — 110 км/ч, это произойдет после вступления в силу реформы экзамена, заявил Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдии автошкол», в которую входят автошколы из 58 регионов России, пишут «РИА Новости».
По словам Лобарева, в Германии и скандинавских странах, для получения водительских прав необходимо уметь ездить на скорости в 100-110 км/ч. «После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах», — сказал он.
Предправления «Гильдии автошкол» отметил, что в России на обучение вождению в реальных условиях сейчас отводится только 17% учебного времени.
В августе в МВД рассказали о плане изменений в экзамене на получение водительских прав. В частности, предлагается вести обязательную аудио- и видеорегистрацию теоретической части экзамена, а также объединение «площадки» и «города» в практической части. Кроме того, будет снят запрет на учебную езду по магистралям. Несколько объединений автошкол посчитали реформу спорной.