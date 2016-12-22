Захарова заявила о «ручном урегулировании» конфликта в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как Москва обошлась с украинскими военными кораблями в районе Керченского пролива и урегулировала конфликтную ситуацию «в ручном режиме».
«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, кто они, останавливать их, в том числе рискуя своими жизнями», — сказала Захарова. По ее словам, международные правила допускают более жесткую реакцию на нарушение границ.
Конфликт в районе Керченского пролива произошел 25 ноября — тогда российские пограничники обстреляли и задержали артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу».
Корабли следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, по информации ФСБ России, они нарушили государственную границу. Корабли были доставлены в порт Керчи, 24 украинских моряка были арестованы и помещены в СИЗО «Лефортово».
На Украине сочли задержание кораблей и моряков актом агрессии, призвав вернуть суда и освободить военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вводящий в стране военное положение до 26 декабря.