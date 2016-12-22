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ОП РФ обратилась в ООН из-за запрета въезда на Украину гражданам России
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ОП РФ обратилась в ООН из-за запрета въезда на Украину гражданам России
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ОП РФ обратилась в ООН из-за запрета въезда на Украину гражданам России

Комиссия Общественной палаты России по развитию дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей направила в ООН обращение из-за запрета властей Украины на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом «РИА Новости» сообщила председатель комиссии Елена Сутормина.

Обращение направлено на имя главы Совета ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

Сутормина назвала действия Киева недопустимым нарушением Декларации прав человека и заявила, что Общественная палата попросила главу СПЧ ООН дать оценку сложившейся ситуации.

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Киев пытается спровоцировать российские власти на негативную реакцию и какие-либо ответные меры, сказала Сутормина. По ее словам, власти Украины «своими действиями рушат жизни тысяч и тысяч семей». «Между нашими народами много смешанных браков, много родственников живет в соседнем государстве. У кого-то там проживают пожилые родители, близкие, друзья», — добавила Елена Сутормина.

Сегодня Украина ограничила въезд для мужчин с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет. Как пояснил украинский президент Петр Порошенко, это делается для того, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды частных армий». Исключения могут быть сделаны для поездок гуманитарного характера. ​Запрет введен на фоне обострения отношений между двумя странами, связанного с арестом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

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Теги: Украина , въезд на Украину
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