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На Украину не пустили солиста Большого театра
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На Украину не пустили солиста Большого театра
Общество, 13:47
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На Украину не пустили солиста Большого театра

Хореограф и солист Большого театра Андрей Меркурьев сообщил РБК, что его не пропустили на территорию Украины, несмотря на имеющееся приглашение.

«Пограничники мне сказали, что в стране военное положение, и что я «должен понимать ситуацию». Мне никто не объяснял про запрет въезда мужчин от 16 до 60. Меня просто сразу перед опросом предупредили, что во въезде, скорее всего, будет отказано, как в итоге и получилось», — рассказал Меркурьев.

По его словам, его спрашивали о целях приезда, сколько у него с собой денег. Несмотря на то, что у него были документы и приглашение, его все равно не пропустили, отметил Меркурьев. 

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Политика

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в некоторых областях страны до 26 декабря. В период военного положения будут ограничены права россиян, указывал глава государства.

30 ноября Украина ограничила въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Как указал Порошенко, это сделано для того, чтобы Москва не формировала на Украине «отряды «частных» армий».

Теги: Одесса , Украина , балет
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