СМИ опубликовали видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки под Дамаском

Государственное телевидение Сирии опубликовало видео, на котором запечатлены действия сирийских ПВО во время ракетной атаки под Дамаском.

В подписи к видеозаписи указывается, что на ней запечатлено отражение ПВО «вражеской атаки» в районе аль-Кисва.

Видео: SyriaTVChannels / Facebook

Момент запуска одной из зенитных ракет силами сирийских ПВО также сняли на видео пользователи социальных сетей.

Видео: @SyrianLionesss / Twitter

Ранее источник SANA сообщил, что сирийская ПВО поразила ряд целей в районе аль-Кисва к югу от Дамаска. Источник «РИА Новости» в органах безопасности заявлял, что сирийская ПВО сбила израильский военный самолет и четыре ракеты, однако пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авичай Адрей опроверг сведения о потере самолета.