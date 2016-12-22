СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки к югу от Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны поразили ряд «враждебных воздушных целей» в районе аль-Кисва к югу от столицы Сирии, Дамаска. Об этом со ссылкой на сирийское телевидение сообщает издание Alalam. Эту информацию подтверждает военный источник госагентства SANA.
«Наши подразделения ПВО отреагировали на атаку нескольких вражеских целей в районе аль-Кисва и сбили их», — цитирует оно своего собеседника. Источник сирийского телевидения, по данным Alalam, уточнил, что в момент отражения нападения сирийские ПВО также «имели дело с другими целями». Где именно они находились и были ли поражены, издание не поясняет.
Позже о том, что сирийские военные «продолжают оборону», сообщил и корреспондент SANA. Остальных деталей произошедшего он, как и другие источники, не привел.
При этом собеседник «РИА Новости» в органах безопасности Сирии заявил, что в ходе оборонительных действий сирийская ПВО сбила в небе над аль-Кисва израильский военный самолет и четыре ракеты. Своих целей они, по информации источника, в итоге не достигли.
Позже SANA опубликовало видео работы ПВО. На кадрах — ночное небо, на котором периодически видны яркие вспышки.
Населенный пункт аль-Кисва расположен в провинции Дамаск. Он находится примерно в 20 км к югу от столицы республики. Прежде его, как отмечает Times of Israel, бомбардировал Израиль, так как израильские военные заявляли, что этот район служит базой для иранских военных формирований в Сирии.