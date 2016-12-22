Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Трампом на G20

Роспотребнадзор назвал недостоверным доклад ВОЗ о ситуации с ВИЧ в России

Израиль ответил на сообщения о своем сбитом военном самолете в Сирии

«Метинвест» изучит способы отправки грузов в обход Керченского пролива

Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд

Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией

СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки к югу от Дамаска

Тренер «Спартака» прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле фанатом

Макфол рассказал о процедуре согласования и отмены встреч президента США

Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным

Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным

Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем

Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы

Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму

«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы

Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным

Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков

В УПЦ МП назвали обманом обещания Константинополя предоставить томос

Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» завели административное дело

Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви

Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России

ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга

В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России

Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами

Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ

Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе

Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов

Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным

В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа

Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Копенгаген». Онлайн