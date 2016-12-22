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Израиль ответил на сообщения о своем сбитом военном самолете в Сирии
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Израиль ответил на сообщения о своем сбитом военном самолете в Сирии
Война в Сирии, 00:39
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Израиль ответил на сообщения о своем сбитом военном самолете в Сирии
Представитель израильских военных назвал информацию о потере Тель-Авивом своего военного самолета в Сирии подделкой. О том, что сирийские ПВО сбили его, отражая атаку этим вечером, говорил источник «РИА Новости»
Фото: скрин с видео SANA

Израильские военные опровергли сообщения о том, что они потеряли свой военный самолет во время налета на Сирию. Об этом представитель сирийских военнослужащих сообщил в комментарии Reuters.

«Эта [информация] подделка», — заявил он. Других комментариев по этому поводу он не привел. Позже в официальном Twitter пресс-секретаря израильской армии Авичая Адрея появился пост с текстом, что «срочные сообщения об израильском самолете или воздушном ударе Израиля — ложные».

Прежде о том, что сирийские системы ПВО сбили при отражении атаки на пригород Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, рассказал источник «РИА Новости» в органах безопасности Сирии. О нападении на район аль-Кисва, расположенный примерно в 20 км​ к югу от сирийской столицы, тогда сообщали издание Alalam (со ссылкой на сирийское телевидение), а также военный источник государственного агентства SANA.

Реагируя на нападение, подразделения противовоздушной обороны Сирии, как уточняли оба источника, поразили ряд «враждебных воздушных целей». Кто именно вел бомбардировку района аль-Кисва SANA и Alalam не поясняли. При этом арабоязычный портал Arabi21 со ссылкой на неких активистов в социальных сетях писал, что в ходе атаки на «иранские оружейные склады были нацелены израильские боевые самолеты».

Прежде аль-Кисва, как отмечал Times of Israel, действительно, бомбардировал Израиль. Израильские военные утверждали, что этот район служит базой для иранских военных формирований в Сирии, напомнило издание.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Израиль , Сирия , военный самолет
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