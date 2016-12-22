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Антонов посчитал неприемлемыми условия США по продлению СНВ-3
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Антонов посчитал неприемлемыми условия США по продлению СНВ-3
Политика, 04:40
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Антонов посчитал неприемлемыми условия США по продлению СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон выдвигают неприемлемые для Москвы условия по продлению договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их. Это беспокоит», — сказал он.

Посол добавил, что США создают дополнительные преграды для продления договора. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не имеет никакого отношения к СНВ-3.

Конец СНВ-3: будут ли Россия и США и дальше сокращать ядерные вооружения
Политика

Накануне конгресс США представил законопроект, который запрещает продлевать СНВ-3. При этом документ назвали законом «о прекращении российской ядерной агрессии». В нем конгрессмены назвали договор «глубоко ошибочной сделкой», заключенной администрацией бывшего президента Барака Обамы. Законопроект направлен на то, чтобы не позволить финансировать продление договора до тех пор, пока американский президент не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась сократить запас тактического ядерного оружия.

В конце октября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что США могут выйти из СНВ-3 вслед за ДРСМД. В феврале в российском МИДе заявили, что договор может быть продлен еще на пять лет при условии, что будет урегулирован вопрос «исключения ею из засчета по Договору средств СНВ, которые США объявляют «переоборудованными».

Новый договор СНВ в апреле 2010 года подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он закончит действовать в феврале 2021 года.

Теги: Анатолий Антонов , СНВ , Конгресс США
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