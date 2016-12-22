В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа

В многоэтажном доме в Махачкале произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Уточняется, что ЧП произошло на восьмом этаже 10-этажного дома. После хлопка ничего не загорелось. «Частично выбиты окна и входная дверь. Конструкция квартиры не нарушена», — отметили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуация жильцов не потребовалась.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС уточняет, что в результате ЧП пострадала семья из трех человек, в том числе ребенок. В пресс-службе регионального минздрава агентству заявили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В пресс-службе министерства РБК уточнили, что у пострадавших женщины и ребенка 25% ожогов тела, у мужчины — 70%. Все они находятся в реанимации ожогового отделения Республиканской клинической больницы.

28 ноября при взрыве газа во Владимирской области обрушился двухэтажный дом. ЧП произошло в поселке Барсово Киржачского района. В результате погибла женщина.