Взрыв газа в Смоленской области повредил 16 квартир

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в населенном пункте Пригорское Смоленской области, который произошел 6 ноября, оказались повреждены 16 квартир. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что 11 из поврежденных квартир — жилые.​ Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены, под завалами людей обнаружено не было.

В пунктах временного размещения находятся пять жильцов, остальные разместились у знакомых. На место происшествия был направлен диагностический комплекс «Струна» для оценки технического состояния здания.

Хлопок бытового газа произошел в поселке Пригорское накануне. В результате пострадали четыре человека. По предварительным данным, ЧП произошло на шестом этаже десятиэтажного дома. В результате частично обрушились межэтажные перекрытия, были выбиты двери и окна на этажах.