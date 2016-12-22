В доме во Владимирской области при взрыве газа погибла женщина

Во Владимирской области из-за взрыва газа обрушился двухэтажный дом. В результате один человек погиб, заявил ТАСС глава администрации Киржачского района Михаил Горин.
По данным агентства, погибшая — женщина, ее тело уже достали из-под завалов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области РБК рассказали, что взрыв произошел в 14:57 мск в поселке Барсово Киржачского района. Обрушение произошло на втором этаже дома.
«В результате обрушения пострадали три человека: мужчина доставлен в ЦРБ Киржачского района, второму мужчине помощь была оказана на месте, кроме того, под завалами находится женщина», — сообщили в пресс-службе областного главка.
В администрации сельского поселения Першинское Киржачского района «Интерфаксу» рассказали, что взрыв газа произошел на территории воинской части Минобороны.