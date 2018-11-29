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Amazon $2 500 (+55,74%) прогноз Cowen к 27.11.19 Купить
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В Siemens прокомментировали расследование в ФРГ из-за крымских турбин

Гамбургская прокуратура ведет расследование против нескольких сотрудников компании Siemens в связи с поставкой турбин в Крым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского офиса Siemens.

«Гамбургская прокуратура инициировала расследование в отношении сотрудников Siemens, связанное с нарушением крымского эмбарго. Согласно имеющимся данным, следствие ведется в отношении отдельных лиц, а не всей компании», — сказали в Siemens. Как отметили там, Siemens с самого начала расследования сотрудничает со следственными органами. Там также попросили отнестись с пониманием к тому, что в компании не могут комментировать ход расследования.

Ранее стало известно, что прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии, которых подозревают в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход санкций. Старший прокурор Карстен Ринио отказался назвать их имена. Уточняется, что расследование ведется в Гамбурге, поскольку поставленные на полуостров турбины покинули Германию именно через порт этого города.

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Siemens отправил турбины, которые позже оказались в Крыму, в 2015–2016 годах. В немецкой компании утверждают, что поставка прошла без ее ведома, а ответственность за отправку турбин в Крым лежит на «Техпромэкспорте». В российской компании обвинения отвергли. Siemens и ООО «Сименс технологии газовых турбин» пытались через признать недействительной сделку по приобретению турбин через российские суды и вернуть их. В октябре Верховный суд отказался рассматривать жалобу немецкой компании.

Теги: Крым, Siemens, расследование
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