В ФРГ начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за Крыма

Немецкие следователи начали расследование в отношении сотрудников представительства компании Siemens в Санкт-Петербурге. Оно касается дела о поставке турбин в Крым

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Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех граждан Германии, работающих на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, сообщил РБК старший прокурор ведомства Карстен Ринио. По его словам, их подозревают в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход санкций.

«Назвать их имена мы не можем, поскольку личные данные не подлежат разглашению. Расследование продолжается, данных о сроках его завершения пока нет», — сказал Ринио.

Расследование ведется в Гамбурге, поскольку поставленные в Крым турбины покинули Германию через порт именно этого города, сообщает австрийское издание Der Standard.

Siemens в 2015–2016 годах отправил в Россию семь газовых турбин, которые позже оказались в Крыму вопреки запрету ЕС на поставки оборудования на полуостров. В немецкой компании заявили, что поставка в Крым произошла без ее ведома. Там указывали, что турбины должны были быть поставлены в Краснодарский край, а ответственность за их отправку в Крым лежит на входящем в «Ростех» «Технопромэкспорте».

В «Технопромэкспорте» обвинения в свой адрес отвергли. Там заявили, что оборудование было куплено на вторичном рынке и прошло модернизацию на российских предприятиях.

Siemens и ООО «Сименс технологии газовых турбин» пытались через российские суды признать недействительной сделку по приобретению турбин и вернуть их. 16 октября Верховный суд отказался рассматривать жалобу немецкого концерна. Там не согласились с доводами о том, что дочка «Ростеха» обманула Siemens.

В ежегодном финансовом отчете Siemens, который был опубликован в среду, указывается, что компания полностью сотрудничает с властями в этом вопросе.