Саакашвили назвал незаконными президентские выборы в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что второй тур выборов главы государства является незаконным. Об этом он заявил в видеообращении, показанном телеканалом «Рустави 2».

«Сегодня, и в эти недели, это были не выборы, не демократический процесс, и он не имеет ничего общего с волей народа. Я призываю грузинское общество не признать результаты этих выборов», — сказал он.

Саакашвили добавил, что выборы прошли на фоне давления, насилия и взяточничества. Он призвал к открытым, мирным протестам, внеочередным парламентским выборам в Грузии, а также аннулированию результатов президентских выборов.

«Завтра мы начинаем массовые акции по всей стране в гражданском мирном неповиновении, неприемлемость Иванишвили и завершение работы правительства Иванишвили в Грузии», — сказал бывший президент.

Согласно экзитполам, во втором туре президентских выборов в Грузии лидирует Саломе Зурабишвили. По данным Edison Research, она набрала 55% голосов. На втором месте оказался Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение». Вашадзе, по данным опросов на выходе с избирательных участков, получил 45%. При этом, по данным Gallup, Зурабишвили набрала 58% голосов, а Вашадзе ​— 42%

В первом туре выборов отставание Вашадзе от Зурабишвили составляло менее 1%. Ее поддержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Тогда Зурабишвили набрала 38,66%, а Вашадзе — 37,77%.