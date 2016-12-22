ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,40 66,36 EUR Нал. 77,00 75,14 USD Бирж. 66,92 -0,19 EUR Бирж. 76,11 +0,39 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 4358,70 +516,70 IMOEX 2381,12 +1,81% RTSI 1113,46 +1,35% Brent 59,56 -2,58% DJIA 25294,70 +2,21% Nasdaq 7247,01 +2,32%
Саакашвили назвал незаконными президентские выборы в Грузии
Лента новостей
Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 21:52, РБК и Volkswagen Саакашвили назвал незаконными президентские выборы в Грузии 21:41, Политика ЦБ запланировал возвращение на валютный рынок 21:38, Экономика В «Роскосмосе» назвали три этапа освоения Луны 21:29, Общество Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам 21:27, Спорт В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов 21:16, Политика Путин запретил магазинам возвращать продукты сроком годности менее месяца 21:14, Бизнес Второй тур в Грузии: повлияет ли результат на отношения с Россией 21:10, Политика Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 21:07, РБК и Toyo Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни 20:55, Общество Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Галатасарай». Онлайн 20:55, Спорт Захарова ответила на вызов российского посла в МИД Эстонии 20:44, Политика Евтушенков прокомментировал планы Гуцериева купить «Детский мир» 20:31, Бизнес РПЦ предложила приходам Константинополя перейти в Московский патриархат 20:22, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:09, РБК и Thomson Reuters Титов отказался помогать критикам российского кандидата в главы Интерпола 20:08, Политика Олег Знарок рассказал о своей работе в сборной России по хоккею 20:08, Спорт IKEA отказалась от строительства нового магазина возле Москвы 19:43, Бизнес Экзитполы показали победу Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии 19:39, Политика 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 19:38, РБК, Jardin и Greenfield МЭР спрогнозировало рост доходов россиян до 2036 года 19:37, Экономика Следователи возбудили дело после жесткой посадки вертолета Ми-26 в НАО 19:35, Общество В Австрии полиция объявила в розыск подозреваемых в краже картины Ренуара 19:34, Общество МИД Украины направил Москве ноту протеста против задержания моряков 19:25, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 19:24, РБК и Philips Глава ВТБ заявил о неготовности покупать Альфа-банк в ближайшие три года 19:24, Финансы Сенаторы США призвали осудить задержание Россией украинских кораблей 19:11, Политика Участнику захвата заложников в Буденновске предъявили обвинение 19:09, Политика
Саакашвили назвал незаконными президентские выборы в Грузии
Политика, 21:41
0
Саакашвили назвал незаконными президентские выборы в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что второй тур выборов главы государства является незаконным. Об этом он заявил в видеообращении, показанном телеканалом «Рустави 2».

«Сегодня, и в эти недели, это были не выборы, не демократический процесс, и он не имеет ничего общего с волей народа. Я призываю грузинское общество не признать результаты этих выборов», — сказал он.

Саакашвили добавил, что выборы прошли на фоне давления, насилия и взяточничества. Он призвал к открытым, мирным протестам, внеочередным парламентским выборам в Грузии, а также аннулированию результатов президентских выборов.

«Завтра мы начинаем массовые акции по всей стране в гражданском мирном неповиновении, неприемлемость Иванишвили и завершение работы правительства Иванишвили в Грузии», — сказал бывший президент.

Второй тур в Грузии: повлияет ли результат на отношения с Россией
Политика

Согласно экзитполам, во втором туре президентских выборов в Грузии лидирует Саломе Зурабишвили. По данным Edison Research, она набрала 55% голосов. На втором месте оказался Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение». Вашадзе, по данным опросов на выходе с избирательных участков, получил 45%. При этом, по данным Gallup, Зурабишвили набрала 58% голосов, а Вашадзе ​— 42%

В первом туре выборов отставание Вашадзе от Зурабишвили составляло менее 1%. Ее поддержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Тогда Зурабишвили набрала 38,66%, а Вашадзе — 37,77%.

Теги: Грузия , президентские выборы , Михаил Саакашвили
Главное
МЭР спрогнозировало рост доходов россиян до 2036 года Экономика
Материалы по теме
Экзитполы показали победу Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии Политика
Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter