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Суд временно отстранил главу саратовского МЧС из-за уголовного дела
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Суд временно отстранил главу саратовского МЧС из-за уголовного дела
Общество, 18:56
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Суд временно отстранил главу саратовского МЧС из-за уголовного дела

Глава управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев отстранен от должности до вынесения решения по возбужденному против него УФСБ уголовного дела о превышении полномочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда Саратова.

«Судья вынес решение об отстранении Качева от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области», — рассказали в суде, отметив, что это решение временное и действует до «принятия решения по уголовному делу».

Так, местное управление ФСБ возбудило против Качева дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщает местное издание «Версия Саратов», на суде Качев признал вину. «Вчера на допросе попросил, чтобы моего помощника Осипова не трогали. Я все взял на себя. Деньги потратили на машины, которые были отремонтированы», — цитирует его издание.

Глава саратовского МЧС вышел на работу после задержания
Общество

Накануне, 28 ноября, о задержании Качева и его заместителя сообщили местные СМИ, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России. Там рассказали, что главу регионального управления задержали в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией. В МЧС сообщили, что сотрудники службы собственной безопасности министерства и ФСБ выявили случаи злоупотребления должностными полномочиями при работе по госконтрактам.

Однако в четверг, 29 ноября, Качев вышел на работу. В пресс-службе регионального МЧС сообщили РБК, что глава управления и его заместители находятся на рабочих местах, но отказались комментировать следственные действия.

Теги: Саратов , МЧС
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