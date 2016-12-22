Глава саратовского МЧС вышел на работу после задержания

Начальник главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев вышел на работу после своего задержания накануне, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Он [Игорь Качев] находится на рабочем месте, заместители тоже все на месте», — сообщил представитель пресс-службы. Он отказался комментировать информацию о следственных мероприятиях.

О задержании Игоря Качева и его заместителя Алексея Власова стало известно 28 ноября. Сначала об этом сообщили местные СМИ, затем информацию о начальнике управления подтвердили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что Качев был задержан в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией за злоупотребления должностными полномочиями при работе по госконтрактам.

Игорь Качев был назначен начальником главного управления МЧС по Саратовской области в 2013 году. Он награжден нагрудным почетным знаком МЧС России, медалью «За отличие в службе» I степени и знаком «Лучший работник пожарной охраны». По информации портала Saratov24 и местного райкома КПРФ, Качев — двоюродный брат губернатора региона Валерия Радаева.

