При столкновении маршрутки и грузовика в Москве пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Среди пострадавших трое детей. «Водитель маршрутного такси совершил наезд на стоящее транспортное средство «КамАЗ». Все восемь человек госпитализированы, травмы незначительные: ушибы и ссадины», — рассказали в ведомстве.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает о 10 пострадавших. По его словам, микроавтобус, следовавший по маршруту №1225к (метро «Новокосино» — улица Барыкина), столкнулся с мусоровозом вблизи дома №26 на 2-й Вольской улице.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах также сообщил о 10 пострадавших. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы указали, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести.

В начале ноября на Щелковском шоссе в Москве столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате пострадали семь человек, из них двое — несовершеннолетние. Все пострадавшие были госпитализированы.