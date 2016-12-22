«Нафтогаз» опубликовал решения арбитража по контрактам с «Газпромом»

Компания «Нафтогаз Украины» опубликовала оригиналы решений Стокгольмского арбитража по газовым контрактам с «Газпромом». Об этом сообщается на сайте украинской компании.

Отмечается, что «Нафтогаз» решил опубликовать документы в связи со «значительным общественным интересом и многочисленными запросами» на раскрытие деталей процесса. При этом некоторые детали остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности.

На сайте компании опубликованы два решения арбитража: по делу №V2014/078/080 по контракту на поставку газа и по делу №V2014/129 по транзитному контракту. В документах, в частности, содержатся описание позиций сторон, сути спора, процедуры, а также арбитражное соглашение и решение суда.

23 ноября «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» заявление о зачислении переплат в размере $3,8 млн российской компанией за транзит газа в октябре в счет пени за задолженность по итогам Стокгольмского арбитража. В украинской компании отметили, что за август—сентябрь в счет задолженности «Газпрома» уже было направлено $18,3 млн.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. Учитывая долг украинской стороны в размере около $2,1 млрд, «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Для исполнения решения Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» пытался арестовать зарубежные активы «Газпрома». Были арестованы активы компании в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.