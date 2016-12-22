Во Франции женщина забаррикадировалась в банке и пригрозила взорвать его

Во французском городе Алес женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает взорвать его. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.
Работники банка и посетители эвакуированы, на место прибыли сотрудники тактического спецподразделения французской полиции (RAID). Еще один источник рассказал, что женщина пришла в отделение кредитной организации и заявила, что у нее в сумке бомба и она готова взорвать офис.
Как уточняет Franceinfo, в настоящий момент с женщиной ведутся переговоры. На улице, где расположено отделение банка, полиция выставила кордон.
В начале ноября во французском Дюнкерке женщина пригрозила взорвать больницу. Она находилась в отделении неотложной помощи. Полиция эвакуировала один этаж здания. Позднее женщину удалось задержать.