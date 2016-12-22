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Во Франции при взрыве газа пострадали 10 человек
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Во Франции при взрыве газа пострадали 10 человек
Общество, 09:50
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Во Франции при взрыве газа пострадали 10 человек

Во Франции в коммуне Киброн (департамент Морбиан) в одном из магазинов произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 человек, пятеро находятся в критическом состоянии. ​Об этом сообщает Ouest France.

Информация об инциденте поступила в 02:30 по местному времени (03:30 мск). По данным газеты, это был взрыв газа. Отмечается, что в здании выбиты стекла. В настоящее время там продолжается пожар.

На месте происшествия работают около 100 пожарных и сотрудники жандармерии. Движение в районе ЧП перекрыто.

Теги: Франция , взрыв
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