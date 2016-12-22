Полиция провела операцию в больнице Дюнкерка после угроз взорвать бомбу

Полиция Франции провела операцию в больнице города Дюнкерка, после того как женщина угрожала взорвать бомбу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Местное издание La Voix du Nord пишет, что к больнице прибыли пожарные, полицейские и военные. Доступ в медицинское учреждение закрыли, территория оцеплена. Отмечается, что был эвакуирован один этаж здания.
По данным France Info, угрожавшая женщина находилась в отделении неотложной помощи, которое эвакуировали. Радиостанция добавляет, что полиция обыскивает здание больницы. По словам источника в полиции, правоохранительные органы полагают, что угрозы женщины являются ложной тревогой.
Впоследствии Reuters сообщил, что угрожавшую женщину задержали. Полиция заявила, что по данному факту будет проведено расследование. Источники агентства добавили, что, вероятно, у женщины психологические проблемы.