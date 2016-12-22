Советница Могерини признала провал санкций ЕС после событий на Азове

Военный конфликт с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе указывает на то, что санкционная политика Европейского с​оюза против Москвы является неэффективной. Об этом в статье для издания POLITICO написали советник главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Натали Точчи и глава программы Восточной Европы и Евразии в Институте международных отношений в Риме Нона Михелидзе.

Точчи и Михелидзе раскритиковали действия российских властей в Керченском проливе, при этом констатировав провал европейских санкций, направленных на «сдерживание президента России Владимира Путина».

По мнению экспертов, действия России в Азовском море направлены на то, чтобы ограничить доступ Киева к восточным портам Украины. Кроме того, они сравнили события в Керченском проливе с «ползучей аннексией», которая якобы происходила в Грузии с подачи Кремля для того, чтобы повлиять на изменение границ этой страны.

Точчи и Михелидзе также считают, что российские власти таким образом пытаются сместить внимание общественности с внутренних проблем на внешние. Одной из внутренних проблем России авторы статьи назвали пенсионную реформу, подчеркнув, что рейтинг Путина, согласно недавним исследованиям, упал до рекордно низкой оценки со времен вхождения Крыма в состав России.​

Инцидент с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе произошел 25 ноября. По версии ФСБ, три украинских корабля без предупреждения вошли в территориальные воды Крыма. На требования российских пограничников остановиться корабли не реагировали, после чего по ним был открыт огонь. В результате произошедшего несколько моряков ВМС Украины получили ранения. При этом украинские корабли были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Пострадавшие госпитализированы, все моряки арестованы.

После этих событий власти Украины приняли решение ввести военное положение в десяти областях страны, а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива до 26 декабря.