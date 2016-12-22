Бывший главный фининспектор Польши арестован за вымогательство

Бывший глава Финансовой инспекции Польши (KNF) Марек Чжановский арестован на два месяца по обвинению в коррупции и превышении полномочий, сообщает газета Wyborcza. Соответствующее решение принял районный суд Катовице.

13 ноября владелец одного из крупнейших частных банков Польши Getin Noble Bank Лешек Чарнецкий обвинил Чжановского в вымогательстве многомиллионной взятки. По словам Чарнецкого, глава Финансовой инспекции предложил банку нанять названного им адвоката и заплатить ему 1% от суммы рыночной капитализации в обмен на «поддержку и разрешение процедуры реструктуризации банка, включая обеспечение защиты со стороны KNF». Гонорар юриста должен был составить приблизительно 40 млн злотых, или $10,4 млн.

После публикации обвинений глава инспекции ушел в отставку, спустя несколько дней был назначен новый руководитель. Было возбуждено уголовное дело. 27 ноября Чжановского задержало Центральное антикоррупционное агентство Польши. Сам экс-глава ведомства назвал все обвинения против него нечестными и необоснованными.