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Банк обвинил главного фининспектора Польши в вымогательстве взятки
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Банк обвинил главного фининспектора Польши в вымогательстве взятки
Финансы, 10:46
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Банк обвинил главного фининспектора Польши в вымогательстве взятки
Владелец Getin Noble Bank, одного из крупнейший частных банков Польши, заявил, что глава финансовой инспекции предложил ему работать со своим адвокатом и пообещал поддержку в обмен на 1% от рыночной капитализации банка
Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Владелец одного из крупнейших частных банков Польши Getin Noble Bank Лешек Чарнецкий обвинил главу финансовой инспекции страны (KNF) Марека Чжановского в вымогательстве многомиллионной взятки. Об этом пишут газеты Financial Times (FT) и Wyborcza.

Чарнецкий в заявлении, подготовленном для польской прокуратуры (есть в распоряжении FT), утверждает, что руководитель надзорного финансового органа Польши в ходе частной встречи, которая прошла 28 марта в его офисе, предложил банку нанять конкретного адвоката и заплатить ему 1% от суммы рыночной капитализации в обмен на «поддержку и разрешение процедуры реструктуризации банка, включая обеспечение защиты со стороны KNF».

По данным FT, ​1% от рыночной капитализации Getin Noble Bank в день, когда частный банк получил такое предложение, составлял порядка 13,6 млн злотых, или $3,6 млн. Газета Wyborcza считает, что это приблизительно 40 млн злотых, или $10,4 млн.

Указанную сумму Чарнецкий согласно предложению главы KNF должен был выплатить в течение трех лет. В ходе разговора Чжановский написал на листе бумаги «1 процент» и подвинул к главе частного банка. Чарнецкий подчеркнул, что это означало именно долю от рыночной капитализации. Он добавил, что к услугам адвоката обращаться не стал и, соответственно, не заплатил ему никаких денег.

Свои показания банкир направил в прокуратуру вместе с диктофонной записью разговора в кабинете руководителя KNF 7 ноября. По его словам, такая задержка в уведомлении надзорных органов объясняется опасениями относительно дальнейшей судьбы банка.

Представитель прокуратуры Польши не ответил на просьбу FT прокомментировать показания Чжановского.

Wyborcza указывает, что с 2016 года Getin Noble Bank испытывает разного рода трудности. В частности, стоимость входящих в группу активов падает. «У них серьезные проблемы, их судьба во многом зависит от постановлений правительства и требований финансового регулятора Польши», — отмечает издание.

Представитель финансовой инспекции в разговоре с FT все обвинения опроверг и назвал «попыткой влияния [на ведомство] посредством шантажа, о чем свидетельствует то, что господин Чарнецкий не сразу уведомил прокуратуру в марте».

«В ходе встреч не обсуждались конкретные суммы, связанные с выплатой ему вознаграждения. Глава KNF не давал никаких обещаний относительно действий надзорного органа в отношении банка, которые не соответствовали действующим правовым положениям», — заявил пресс-секретарь KNF, добавив, что время обвинений совпало с сообщениями СМИ о том, что регулятор может принять решение в отношении деятельности другого кредитора, который контролируется Чарнецким.

В октябре международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Getin Noble Bank до Ва3 (существенный кредитный риск) и спрогнозировало дальнейшее снижение из-за высоких рисков по кредитам и низкого качества активов. Банк стал убыточным с 2016 года.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Польша
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