В правительстве опровергли идею повысить штрафы для Google и Facebook

Вице-премьер Максим Акимов опроверг сообщение Reuters о планах властей увеличить штрафы для иностранных компаний до 1% выручки за несоблюдение российских законов. Об этом он заявил журналистам на форуме «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

«В правительстве такого законопроекта пока нет. Нет у нас таких планов», － сказал Акимов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента России подготовила законопроект, предполагающий повысить штрафы для иностранных интернет-компаний за нарушение российского законодательства до 1% годовой выручки в стране.

Под новые правила должны попасть в том числе Google и Facebook. При этом штраф предложили взимать за каждое отдельное нарушение. «Для иностранной компании это уже значительная сумма», — сказал один из источников агентства, отметив, что не у всех таких компаний есть юридические лица в России.

По данным Reuters, выручка Google в России в 2017 году составила 45,2 млрд руб. ($687 млн), а максимальный штраф для компании из-за претензий Роскомнадзора, сейчас может составить 700 тыс. руб. В случае, если новые правила одобрят, эта сумма может вырасти до $7 млн (465 млн руб.).

В октябре Роскомнадзор сообщил, что Google оштрафуют за то, что поисковик в установленный срок не подключился к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которая содержит перечень запрещенных интернет-ресурсов. Против Google возбудили административное дело, рассмотреть его должны в декабре.